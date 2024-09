Guerra dei chip | l' Olanda segue gli Stati Uniti per colpire la Cina

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il governo olandese ha deciso: verrà introdotta una nuova stretta all'export di tecnologie per la produzione di microper "motivi di sicurezza". Il provvedimento varrà solo per le esportazione al di fuori dei confini europei per i macchinari che produconoelettronici, come quelli del