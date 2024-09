Gli argini liberati dai rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) I tecnici di Sabar hanno ripulito ieri l’argine del Po, dove era presente una notevole quantità ditriturati dai tecnici dell’Aipo durante il recente sfalcio dell’erba: una situazione decisamente indecente e un brutto biglietto da visita esibito ai turisti che vengono a visitare il paese di Peppone e don Camillo. La speranza dei residenti – che hanno documentato l’accaduto – è che nei prossimi lavori di sfalcio, in direzione di Boretto, Sabar e Aipo possano coordinarsi meglio. Prima sarebbe necessario provvedere alla pulizia e poi allo sfalcio, così da evitare che ivengano triturati (basti pensare ai cocci d vetro). Tutti temi che potrebbero essere evitati, con minor costi per la collettività, se tanti automobilist– a cui la mamma non ha insegnato l’educazione minima – non lanciassero oggetti dal finestrino come nuovi barbari.