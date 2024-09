Giornata mondiale della Fisioterapia ogni anno 250mila prestazioni erogate dalla Asl Toscana sud est

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’8 settembre, comedal 1996, si celebra la “” istituitaWorld Physiotherapy, l'organizzazione internazionale per la, che rappresenta più di 600.000 fisioterapisti in tutto il mondo. Laoffre l’opportunità per riconoscere e