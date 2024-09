Genoa TUTTE le situazioni degli INFORTUNATI | da De Winter a Messias e non solo Le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ilsi prepara ad affrontare la Roma, ma prima ci sono da risolvere alcune situazione in infermeria Diversi problemi da affrontare per ildi Alberto Gilardino. Il tecnico rossoblu dovrà tener conto di diverse assenze in vista del match contro la Roma di Daniele De Rossi in una sfida in panchina tra campioni