Frosinone Angelozzi presenta i 3 nuovi innesti e fa il punto sul calciomercato

(Di venerdì 6 settembre 2024) Giornata dizione in casa. In conferenza stampa si sonoti Biraschi, Sorrentino e Machin. Presente anche il direttore. “Biraschi lo conosco da tanti anni, da quando stava al Grosseto. L’ho sempre apprezzato perché ha temperamento e tante altre qualità importanti per un difensore. Lui aveva deciso di aspettare un po’, ma io quando ho capito di aver bisogno di un difensore, ho chiamato subito il suo procuratore e ci siamo visti in società . Aveva richieste da squadre di Serie A ma ha scelto noi e sono molto grato per questo. Sorrentino lo conosco da quando stava a Pescara, ho scelto lui perché ha voglia di mettersi in mostra e sono sicuro che si giocherà le sue chances. Su Machin è diverso. Lo seguo da quando stavo al Sassuolo dove l’avevo quasi comprato ma non ho mai avuto modo. Secondo me è un giocatore forte che ha fatto meno delle sue potenzialità .