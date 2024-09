FREEDOM | IL SABATO SERA DI RETE 4 ALL’INSEGNA DELLA DIVULGAZIONE DI GIACOBBO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 6 settembre 2024) Da7 settembre, in primata, «– Oltre il confine» torna a completare l’offerta d’informazione, approfondimento ediquattro. LaMediaset nel 2018 ha accolto Robertoe la sua squadra. Un impegno editoriale che, proprio con l’arrivo di, si traduce nell’unicaitaliana che nell’attuale stagione televisiva offre al proprio pubblico 7te su 7 a produzione originale. Il primo appuntamento con il programma a cura di Contenuti – Production & Media propone, quindi, tante nuove mete e adotta un nuovo studio, ideali a rappresentare l’evoluzionetargata Mediaset. In particolare, la puntata d’esordio vede ospite di Robertol’archeologo di fama mondiale Zahi Hawass: un’occasione unica per conoscere l’uomo, oltre il personaggio, e per scoprire le ultime novità sull’Antico Egitto.