Francia-Italia Spalletti sotto choc | come va in gol Barcola dopo soli 14 figuraccia mondiale | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bastano 14 secondi allaper andare in vantaggio contro l'nella prima gara della Nations League. Al Parco dei Principi sono gli azzurri di Lucianoa battere il calcio d'inizio, la palla scorre da centrocampo all'indietro, verso la nostra area, e risulta fatale un retropassaggio lisciato da Di Lorenzo., talento di casa in forza al Psg, si presenta a tu per tu con Gigio Donnarumma e lo batte di potenza, con un tiro violentissimola traversa. Peggior inizio di partita, per la Nazionale reduce dalladegli Europei, non poteva esserci. E c'è, tra l'altro, una sinistra coincidenza rispetto alla sventura avventura in Germania, conclusasi con l'inopinata sconfitta per 2-0 agli ottavi contro la Svizzera.