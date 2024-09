Francia-Italia Inter presente! C’è Bastoni | Inter Chat LIVE

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Alessandrogiocherà nella difesa che proteggerà Gianluigi Donnarumma nella partita tra. Questa sera appuntamento per la grande sfida della Nazionale, che così ritrova al meglio il giocatore dell’. Ne parleranno in diretta Romina Sorbelli in conduzione con il redattore Ivan Vanoni e Alessia Gentile.