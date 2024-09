Francia-Italia il nuovo ciclo di Spalletti | il pronostico di Nations League

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo il flop agli Europei in Germania, la Nazionale disi prepara a sfidare lacon una formazione sperimentale e uno schema inedito. Pronostici e quote per il match del 6 settembre. L'articolo, ildi: ildiproviene da Il Difforme.