Francia-Italia di Nations League dove vederla oggi in TV e streaming | le formazioni ufficiali della partita

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'di Spalletti sfida laal Parco dei Principi per l'esordio nella nuova2024/2025. Gli azzurri scendono in campo alle 20:45, gara visibile in diretta TV esenza costi aggiuntivi grazie al servizio Rai (su Rai Uno e RaiPlay)