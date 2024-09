FOTO – Palacios a servizio di Inzaghi l’Inter | ‘Primi passi in nerazzurro’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tomas, dopo la tribolata trattativa con, oggi ha fatto il suo primo allenamento ad Appiano Gentile. L’argentino è a disposizione di. ECCOLO –abbraccia, difensore argentino del 2003. Il braccetto ex Independiente Rivadavia, dopo aver ricevuto anche il nulla osta dall’Argentina, oggi ha potuto allenarsi per la prima volta ad Appiano Gentile con la maglia della sua nuova squadra. Primiin nerazzurro, per un giocatore, che a detta di tutti, è uno dei migliori prospetti del calcio sudamericano. Alfarà ovviamente delle settimane di apprendistato per poi diventare ufficialmente il vice Alessandro Bastoni. Ai canali di Inter-News.it, nei giorni scorsi, ha parlato dianche l’esperto di Sudamerica Filippo Colasanto.