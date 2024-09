Fonseca Milan arriva la RIVELAZIONE | ecco cosa farà con Theo Hernandez e Leao dopo la SCENA dell’Olimpico! Le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 6 settembre 2024)laconla “! Le ULTIMISSIME La prossima settimana sarà cruciale per il tecnico dei rossoneri Pauloche dovrà rimotivare i giocatori delche hanno iniziato la stagione in salita. Tra questi ci sono sicuramente. Come svelato da Baiocchini su Sky Sport 24, la loro “scenetta”