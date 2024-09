Fiumicino tentano il colpo da oltre 700 euro al duty free dell’aeroporto | denunciati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Controlli senza sosta dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale di“Leonardo Da Vinci”. Le verifiche si sono concentrate presso le uscite dei Terminal e all’interno dello scalo, presso le attività commerciali. I Carabinieri hanno denunciato 2 persone per tentato furto, sanzionato 8 conducenti NCC, sorpresi a procacciare clienti in aree non consentite, e due dipendenti di società di servizio “car valet”. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Aeroporto dihanno denunciato due persone che hanno tentato di superare le casse deisituati all’interno dello scalo aeroportuale, senza pagare, mentre erano in attesa della partenza dei rispettivi voli. I viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i Carabinieri.