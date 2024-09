Fisco Hunter Biden si dichiara colpevole Così vuole evitare una condanna pesante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Con una mossa a sorpresa mezz’ora prima dell’inizio del processo a Los Angeles,, figlio del presidente Usa, ha cambiato posizionendosidi evasione fiscale. L’obiettivo è ottenere una pena ridotta evitando un processo imbarazzante, dove l’accusa ha sufficienti prove e testimoni per ottenere una, per la quale il padre ha già escluso una eventuale grazia. Non è dato sapere se il giudice nominato dall’allora presidente Donald Trump accetterà l’accordo o lo rifiuterà passando alla selezione della giuria. I procuratori in aula si sono già detti contrari.è accusato di aver evaso 1,4 milioni di dollari di tasse tra il 2016 e il 2019, soldi spesi in "in droga, escort, sex club, hotel di lusso e proprietà in affitto, auto costose, vestiti e altri oggetti di natura personale, tutto tranne le sue tasse".