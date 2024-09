Finissage di Informal Inclusion al tempietto del Tricalle

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sabato 7 settembre sarà l'ultimo giorno per fruire dell'installazione di Eugenio Tibaldi. Per l'occasione, Fondazione La Rocca, che ne ha curato la produzione in collaborazione con l'associazione "Il Giardino delle pubbliche Letture" e in accordo con la