Fiere tutto pronto a Parma per Salone del Camper | 300 espositori e 600 veicoli ricreazionali

Al via, da sabato 14 a domenica 22 settembre, pressodi, ildel, giunto alla sua 15ma edizione. La manifestazione è organizzata dadie da Apc - Associazione Produttori Caravan e, e beneficia del patrocinio del ministero del Turismo e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La kermesse del caravanning, che negli ultimi anni ha superato i centomila visitatori, attestandosi così al secondo posto in Europa per numero di visitatori tra lespecializzate, è dedicata a tutti coloro che amano il turismo itinerante, open air, la gastronomia e le attività outdoor.