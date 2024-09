F1 Haas | Oliver Bearman correrà a Baku al posto dello squalificato Magnussen

Leggi tutta la notizia su sportface

Saràa rimpiazzare loKevinal volante dellain occasione del GP d'Azerbaijan di Formula 1. Seconda gara stagionale per il 19enne britannico, che già in Arabia Saudita aveva gareggiato aldi Carlos Sainz, operato d'appendicite. Aperònon guiderà una Ferrari bensì una, la stessa vettura che gli è stata affidata per la stagione 2025, quando competerà come pilota ufficiale. Il classe 2005 è reduce dal successo nella Sprint di Monza in F2 con il team Prema e affiancherà Nico Hulkenberg. Obiettivo non far rimpiangere, che pur essendo andato a punti nel GP d'Italia si è visto revocare la propria licenza dopo aver accumulato una serie di penalità (a causa di sanzioni o episodi controversi).