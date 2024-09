Ex Centrale Avicola e zona fiera Zattini Confcommercio | No a nuovi centri commerciali Sarebbe un disastro su disastro

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il Comune intende riqualificare l’area dell’ex, in viale Risorgimento. E in più ci sono 100mila metri quadrati, 'in cerca d'autore' nell'area di fronte al Pala Galassi, in via Punta di Ferro. Dice la sua Alberto, direttore di Ascom-: "Ci siamo già passati e