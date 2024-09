Evade e va al bar a bere una birra | Quando la finisco torno a casa

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024)la sete chiama. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato nella notte tra giovedì a Milano con l'accusa di evasione dopo essere stato trovato in un bar di viale Certosa, nonostante dovesse essere aai domiciliari dopo dei vecchi guai con la giustizia per droga. I problemi per lui