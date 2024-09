Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 6 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024)di: iSuperenalotto Diretta Questa sera, venerdì 6, alle ore 20,30 va in scena la 72esimadeldel gioco, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni delin diretta live, in tempo reale. Quali sono idell’di? Di seguito i, venerdì 6LIVE – AGGIORNAMENTO DALLE ORE 20 Combinazione vincente: Euro: (Idel concorsosono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal.