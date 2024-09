Estate 2024 secondo i dati Copernicus è stata la più calda di sempre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’delun punto di non ritorno per il nostro pianeta. Le temperature globali hanno raggiunto apici senza precedenti, superando di gran lunga ogni record precedente. Un’ondata di calore senza precedenti ha avvolto il globo, scatenando eventi meteorologici estremipiù frequenti e intensi. Ondate di calore, siccità devastanti e inondazioni catastrofiche hanno segnato un anno da dimenticare. Questi eventi, alimentati dal rismento globale, stanno mettendo a dura prova ecosistemi e comunità in tutto il mondo.delClimate Change Service (C3S), ilè destinato a diventare l’anno più caldo mai registrato. Questo allarme dovrebbe spingerci a riflettere sulle nostre azioni e a intraprendere misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico.