Estate 2024 la più calda di sempre a livello globale | i dati di Copernicus

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 6 settembre 2024) (Adnkronos) – Quello delè stato l'agosto più caldo ae il secondo più caldo per l'Europa. Mentre il periodo giugno-luglio-agosto, l'boreale, risulta il più rovente sia ache per il continente europeo. Così ilClimate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a