Esplosione in fabbrica Marco Mauti colpito alla testa dai pezzi di metallo schizzati in aria

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) C'è un'inchiesta, al momento senza indagati, per fare luce sull'incidente sul lavoro avvenuto mercoledì pomeriggioPst di via Nascosa costato la vita all'operaio. Si dovrà comprendere se si sia verificato un errore umano o tecnico e per avviare i dovuti accertamenti il prossimo