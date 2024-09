Erbacce in via Libero Grassi

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Che vergogna, saranno mesi che non viene nessuno a togliere questedai marciapiedi di viae dintorni, come farò a percorrere queste strade a piedi per lasciare la mia bambina a scuola? Voglia di lavorare saltami addosso!