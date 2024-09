Endless Love chi è davvero Ayhan | qual è il suo segreto scottante

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 6 Settembre 2024 12:18 pm by Redazione Nella trama diè appena entrato, interpretato da un volto noto per il pubblico di Canale 5. Si tratta dell’attore turco Kerem Al???k, ile è stato l’interprete dell’amato Ali Rahmet Fekeli di Terra Amara. Questo nuovo personaggio è entrato in scena quando Kemal è stato arrestato, dopo aver sparato a Emir. Nel periodo trascorso in carcere, Soydere ha fatto la conoscenza di, un altro detenuto. Quest’ultimo ha dimostrato di essere un boss, con al suo servizio vari uomini, pronti ad aiutarlo in ogni sua richiesta. La sua presenza nella serie TV turca non è breve, anzi, va oltre le celle del carcere.anticipazioni: Vildan scopre chi èLe anticipazioni disegnalano che Nihan dà alla luce sua figlia Deniz, ma non rivela subito a Kemal che è lui suo padre.