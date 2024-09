Emergenza climatica e contraddizioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna, assieme ad altri sindaci, è stato in udienza dal Santo Padre per condividere un documento di impegni a contrasto dell’. Mi domando come si possa conciliare questa posizione con la decisione di imporre un Passante autostradale altamente inquinante dentro Bologna e di procedere con il massiccio abbattimento di alberi a cui assistiamo nella nostra città. Mi viene in aiuto il verso di Lucio Dalla: “non c’è più decoro.. “ Giovanni Casadio