Elodie incidente bollente a Roma | l' abito si apre squarci proibiti | Guarda

(Di venerdì 6 settembre 2024)Di Patrizi - in arte solo "" - continua la sua estate partigiana all'insegna della lotta al fascismo, al patriarcato e al maschilismo. Il suo singolo "Black Nirvana" non ha reso come i precedenti. Ma lana è una delle pop star più affermate del panorama artistico italiano. E i suoi fan corrono in massa ad assistere ai suoi concerti per sentirla cantare "Tribale", "Guaranà" e "Bagno a mezzanotte". Ma anche per ammirare le sue curve e i suoi outfit hot. Quandosi trova sul palco si capisce perfettamente che è nel suo habitat naturale. Ama comunicare con la musica e, soprattutto, con il corpo. Nonostante le polemiche dei mesi scorsi, la Di Patrizi non ha mai rinunciato a indossare abiti piuttosto provocanti. L'artista ama soprattutto i nude look. Proprio con un outfit trasparente il mese scorso ha preso parte alla sfilata di Jacquemus a Capri.