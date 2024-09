È stata posta la prima pietra dell’ospedale di comunità e della casa di comunità di San Salvo

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) È l’unica struttura che sarà realizzata ex novo, si sviluppa su 3 piani fuori terra per una superficie totale di 1.800 metri, finanziata con fondi Pnrr per 3.6 milioni di euro. A Sanquesta mattina, 6 settembre, è entrata in funzione la ruspa per la posadi