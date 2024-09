Due abitudini alimentari da evitare per mantenere un’energia stabile durante il giorno

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ti senti spesso stanco o privo di energiela giornata? I tuoi livelli di energia sono instabili, lasciandoti a volte carico e altre volte letargico? Se ti ritrovi in queste situazioni, potresti voler esaminare più attentamente le tue. Mentre è vero che fattori come il sonno, lo stress e l’attività fisica giocano un ruolo chiave nei livelli di energia, la dieta è spesso trascurata come possibile causa. Alcuni alimenti e bevande che potresti associare a un rapido aumento di energia, come gli energy drink e i dolci, in realtà possono essere responsabili del crollo energetico che senti più tardi. Vediamo due dellepiù comuni che potrebbero compromettere i tuoi livelli di energia e come evitarle. Scienziati scoprono il “Flip Switch” nelle cellule grasse per bruciare più calorie 1.