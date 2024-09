Dopo l’umiliazione subita dal Giappone per la Cina non c’è più pace | “Sciogliete la Nazionale”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il giornol'umiliante disfatta per la, sconfitta 7-0 dal, è stato ancora più devastante: rientrata in patria è stata accolta da uno tsunami di feroci polemiche da parte dei propri tifosi, stanchi di una situazione oramai al limite: un livello pessimo, risultati sconcertanti e casi di corruzione. E il prossimo 10 settembre si ritornerà in campo, a sfidare l'Arabia Saudita di Roberto Mancini.