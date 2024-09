DOMENICA IN | MARA VENIER CAMBIA QUASI TUTTO NEL TALK SHOW FESTIVO DI RAI1

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nuova stagione diIn, lo storicodicondotto da. Quest’anno, come annuncia una nota ufficiale di Viale Mazzini,. Una nuova stagione diIn all’insegna delle novità. Si parte dallo studio rinnovato nella scenografia e nelle grafiche, un salotto per affrontare il ‘tema’ o gli argomenti della settimana tra cronaca, attualità, costume o spettacolo. E ancora aIn arriva un gioco telefonico con montepremi che coinvolgerà il pubblico da casa e uno o più ospiti di puntata, momenti dedicati alla coreografia, le consuete interviste ‘faccia a faccia’ e tanti ospiti musicali. Si parte15 settembre alle 14, come sempre in diretta susubito dopo il Tg1 di pranzo. La conferenza stampa si terrà venerdì 13 settembre alle 11 e sarà possibile seguirla in streaming sul sito dell’Ufficio Stampa Rai.