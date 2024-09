Domani il Toscana Pride Selva di divieti di sosta Transito off dalle 16

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ci siamo.Il ritrovo del corteo delsarà alle 16 in piazzale Risorgimento con partenza alle 16.30. Il corteo partirà da qui e si dirigerà a ovest in viale Cavour, poi viale della Repubblica, ingresso nel centro storico da Porta San Pietro, svolta ad est in via Francesco Carrara, poi transiterà lungo tutta la lunghezza di corso Garibaldi fino alla rampa del baluardo San Paolino. Il corteo sfilerà quindi sulle Mura fra il baluardo San Paolino e quello San Donato e scenderà in piazzale San Donato dove, davanti all’Ufficio di informazione e accoglienza turistica, sarà collocato il palco. Tutto organizzato in modo da non interferire con Murabilia, la manifestazione che si svolgerà contemporaneamente sull’altro versante delle Mura. Una giornata complessa ovviamente anche dal punto di vista traffico.