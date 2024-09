Docenti e ATA da destinare alle scuole all’estero il decreto del MAECI è stato registrato Tutti i numeri

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il 4 settembre 2024, la Corte dei Conti hailInterministeriale/MIM/MEF n. 4815/0724, emesso il 15 luglio 2024. Ilè cruciale per la determinazione del contingente di personale scolastico italiano daall'estero per l'anno scolastico 2024/2025. La consistenza complessiva del contingente è di 674 unità, suddivise in diverse categorie professionali. L'articoloe ATA da, ildel