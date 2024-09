’DiVin Ottobre’ che delizie È già conto alla rovescia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) In Trentino le occasioni per vivere le emozioni in un contesto naturalistico unico non mancano mai. Così, a fine estate, i boschi si tingono d’incanto e i profumi tipici dell’autunno si fanno largo per. Ilè iniziato per l’evento ideato dStrada del Vino e dei Sapori del Trentino . Una rassegna che, nei fine settimana di ottobre, invita i food & wine lovers a partecipare a una miriade di eventi. Dalle degustazioni ai laboratori enogastronomici, dai trekking guidati alle passeggiate, dalle cene a tema alle feste dedicate ai prodotti autunnali. Info sulla pagina Tastetrentino.it/DiVinOttobre