Diventerò una star | un inno al valore dell' amicizia

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di venerdì 6 settembre 2024)una, Ulfk, Iperborea"Astor era il mio migliore amico. Non aveva paura quasi di niente. Sapeva anche fare un sacco di cose utili. Muovere le orecchie, per esempio. E poi fischiare a due dita,e in verticale sulle mani, scoreggiare a comando. E imitare la campanella