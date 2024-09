Disuguaglianze scuola rapporto di Save The Children | Compromessi i percorsi di crescita

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Lain Italia è attraversata da profonde diseguaglianze nell'offerta dei servizi educativi, che compromettono ididi bambini, bambine e adolescenti, soprattutto nelle regioni del Sud e delle Isole, dove si continuano a registrare, nonostante i miglioramenti, livelli di dispersione scolastica tra i più alti in Europa. Eppure, soprattutto in queste regioni, dove il bisogno è maggiore, le risorse e gli interventi del PNRR per l'istruzione già avviati, non sono sufficienti a colmare i gravi divari esistenti". E' l'allarme lanciato dathe, che, in occasione della ripresa dell'anno scolastico, diffonde il"Scuole disuguali. Gli interventi del PNRR su mense, tempo pieno e palestre". Solo 2 bambini su 5 dellaprimaria hanno accesso al tempo pieno, emerge dal