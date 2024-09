Dipendente Eav aggredito ricevuto dal prefetto di Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, Michele di Bari, nel pomeriggio, ha incontrato Emiliano Esposito, con la moglie Rosa, autista del bus dell‘EAV della linea– Monte di Procida, che alle 5 circa del mattino del 3 settembre scorso si era fermato sulla via Provinciale San Gennaro per far salire due ragazze spaventate da un automobilista che le inseguiva per costringerle a salire sul proprio mezzo. L’uomo aveva poi inseguito il bus e, approfittando della fermata ad un semaforo da parte dell’autista, lo aveva colpito con un cric attraverso il finestrino aperto, ferendolo al volto e alla testa. Arrivato al deposito, nonostante le ferite, il Esposito aveva chiesto l’intervento dei Carabinieri che hanno rintracciato e denunciato l’aggressore.