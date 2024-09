Di Lorenzo e l’Italia regalano il gol alla Francia dopo 14 secondi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024)-Italia: pronti via e già 1-0 per i ragazzi di Deschamps. Errore di Di. Nemmeno il tempo di fischiare l’inizio della partita che lapassa in vantaggio sul. Dicombina la frittata dopo appena 14 secondi, ne approfitta Barcola che trafigge Donnarumma.di Spalletti riparte come aveva lasciato: in modo disastroso. La partita è appena cominciata. Barcola fenomenopic.twitter.com/oIdWHzc1wY — MatthijsPog (@MatthijsPog) September 6, 2024 Inizio perfetto#Italia #NationsLeague pic.twitter.com/sIhyIWGX6K — Marco Da Pozzo (@marcodpIII) September 6, 2024-Italia, le ufficiali: Raspadori parte dpanchina, in attacco Pellegrini-Retegui Questa sera il match trae Italia al Parco dei Principi valido per la Nations League 2024.