Dal beach volley ai campionati di salvamento un settembre di eventi sportivi nella Perla Verde

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di venerdì 6 settembre 2024)si annuncia come un mese imperdibile per gli amanti dello sport a Riccione, con un calendario ricco dinelle diverse discipline e appuntamenti di grande prestigio. Tra le competizioni in programma proseguono, fino all’8, le spettacolari esibizioni di pattinaggio