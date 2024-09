Da Cassino a Paliano Rifondazione Comunista raccoglie le firme per abrogare l' autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) La raccolta diper l'abrogazione della legge "Calderoli" per l'attuazione dell'sta dando risultati positivi in termini di interesse e partecipazione da parte dei cittadini."Il nostro partito - si legge in un nota della federazione di Frosinone del Partito della