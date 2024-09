Croce Rossa | un nuovo corso per diventare volontari

Leggi tutta la notizia su sondriotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il Comitato dellaItaliana di Morbegno ha organizzato due serate di presentazione delper.La prima si terrà in Valchiavenna, nella sede CRI di Mese, In Via Trivulzia 40, giovedì 12 settembre alle 20.30, mentre la sera successiva, venerdì 13, sempre