Cosa non funziona nel cordone sanitario contro l' estrema destra

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il primo settembre 2024 è una data tristemente storica per l'Europa. Björn Höcke, politico tedesco con simpatie apertamente hitleriane, ha trascinato al primo posto il partito Alternativa per la Germania in Turingia, piccolo Stato-regione della Germania dell'Est. In termini numerici un risultato