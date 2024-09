Contromano sulla statale terribile incidente frontale I conducenti estratti dalle lamiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Gaifana (Perugia), 6 settembre 2024 – Paura questa mattina intorno alle 6,15 per un graveavvenuto lungo la strada318 tra Branca e Gualdo Tadino. I vigili del fuoco della stazione di Gaifana sono intervenuti, su richiesta del 118, per estrarre idi due autovetture. Una delle due auto viaggiava in direzione Ancona quando si è scontrata frontalmente con una vettura che aveva imboccato la strada, mettendo in serio pericolo l’incolumità sua e degli altri. Sul posto, per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e per tutti gli accertamenti del caso, sono intervenuti anche i carabinieri.