Cisgiordania attivista turco-americana uccisa a Nablus | sotto accusa l' Idf

(Di venerdÏ 6 settembre 2024) Un'di origine turca ma con cittadinanzasarebbe stataa colpi di arma da fuoco dalle truppe israeliane durante una protesta nella città di Beita, in, vicino a. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. La donna, identificata come la 26enne Aysenur Ezgi Eygi, sarebbe stata colpita alla testa da un proiettile e sarebbe deceduta successivamente al Rafidia Hospital dia causa delle ferite riportate. Secondo Wafa l'era coinvolta nel progetto Faz'a, che si occupa di sostenere e proteggere gli agricoltori palestinesi "dalle violazioni dei coloni e dei militari israeliani". Le forze armate israeliane stanno indagando "sulla notizia secondo cui una cittadina straniera sarebbe statada colpi d'arma da fuoco" in. "I dettagli dell'incidente e le circostanze in cui è stata colpita sonoinchiesta", ha detto l'Idf.