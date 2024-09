Cinemaescape al The Space Cinema di Casamassima

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) ! ! ! ! C I N E M A E S C A P E ! ! ! ! L'evento escape al!TheBA MERCOLEDI' 25 SETTEMBRE ORE 19.30 Un film interattivo con attori in sala 10 enigmi da risolvere in 60 minuti Centinaia di giocatori solo 10 vincitori TU CE LA FARAI? UN FILM ESCAPE ROOM