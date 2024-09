Ciclista investito da un camion nei pressi di una rotatoria

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Brutto incidente stradale verso le 9 di questa mattina in pieno centro urbano a Sora (Frosinone). Per cause ancora in corso di accertamento, unè statoda unall'altezza dellaper il bivio della bretella.Sul posto si sono portati gli operatori sanitari del