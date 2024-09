Ciclismo al campione belga Taillieu la prima semitappa del Lunigiana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Marina di Massa,6 settembre 2024 – Dopo il forzato riposo di ieri per l’annullamento causa maltempo della tappa Portofino-Chiavari, ripresa “soft” per il 48° Giro dellagara a tappe internazionale per juniores. Infatti questa mattina si è svolta ladi soli 37 chilometri con partenza da Sarzana e arrivo a Marina di Massa. Arrivo a ranghi compatti dopo una frazione condotta ad oltre 51 di media, e vittoria dela cronometro Aldodavanti all’umbro Cornacchini e aldel mondo di ciclocross il francese Aubin Sparfel. In ottava posizione iltoscano juniores Riccardo Del Cucina. In classifica generale nulla di cambiato con il francese Paul Seixas che mantiene laposizione. Nel pomeriggio è in programma la seconda, da Sestri Levante a Bolano con arrivo in salita lunga 61 chilometri e 600 metri. La partenza alle 15,50.