Chi non si presenta alle visite prenotate dovrà pagare il ticket

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) La Darsena di Milano si anima tra eventi, sport e cinema. Fino a ottobre un calendario fitto di appuntamenti in occasione di 'Darsena sport', la manifestazione con attività gratuite aperte a tutti, avviata con l'arrivo di Charles Leclerc per il Gran Premio. Diversi gli eventi in palinsesto tra