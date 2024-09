Chi era Ruth Handler la mamma di Barbie

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 6 settembre 2024) Anche le bambole hanno una. E questo vale soprattutto per la più famosa, bionda, filiforme e professionalmente versatile apparsa sul mercato. Di chi stiamo parlando? Ovviamente die, soprattutto, della sua creatrice. Tutto ha inizio negli anni Cinquanta. A quel tempo laera già presidente della Mattel Tom Company. Il colpo d’ingegno, però, arriva in un giorno come un altro guardando la figlia Barbara giocare con le sue bambole di carta. La piccola, infatti, inventava delle storie da grandi ambientate in mondo che somigliava a quello reale. Ecco, dunque, che nella mente diprende forma l’idea di una bambola adulta chiamata, appunto,dal diminutivo della figlia.