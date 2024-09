Chi è Gennaro Sangiuliano il ministro che doveva rifondare la cultura | tra storia e politica polemiche e gaffe

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 6 settembre 2024): autore di saggi storici e scientifici, giornalista, una laurea in Giurisprudenza e un PhD alla Federico II di Napoli, città dove è nato nel 1962 e dove ha diretto, dal 1999 al 2001 il quotidiano Roma , prima di diventare vice direttore di Libero , e poi entrare in Rai dove, dopo varie esperienze anche da inviato in Bosnia , Kosovo e in Afghanistan , dal 2018 al 2022 diventa direttore